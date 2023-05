Sem ideias para este fim-de-semana? Lisboa recebe salão automóvel híbrido e eléctrico na FIL

Para quem procura os melhores "eléctricos" do mercado, há motivos de sobra para visitar o Ecar Show a partir das 10h00 desta sexta-feira na Feira Internacional de Lisboa.

Já na quinta edição, o Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico acolhe várias estreias nacionais e as propostas mais distintas das principais marcas a actuar no nosso mercado.

Os visitantes terão a possibilidade de ensaiarem no local os modelos em exposição e assistir a seminários temáticos que visam esclarecer dúvidas e questões sobre a electromobilidade.

Estreias nacionais

Em estreia absoluta no Ecar Show estão os três modelos eléctricos – Atto 3, Tang e Han – com que a chinesa BYD se estreou esta semana no nosso país sob distribuição do grupo Salvador Caetano.

Também da China estreia-se ao público o novo Aiways U6 pela mão da Astara, com este grupo automóvel a levar também ao salão os modelos electrificados das suas representadas Kia, Mitsubishi e Maxus.

Outra novidade é o Hyundai Ioniq 6, o electrified streamliner da marca sul-coreana que foi votado Carro Mundial do Ano em 2023.

As marcas da Stellantis também estão de volta ao evento, com uma ampla oferta de modelos eléctricos e híbridos da Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot.

O renovado Polestar 2 faz a estreia ibérica na exposição, tendo ao lado o "irmão" multivitaminado BST edition 270, com o novíssimo Polestar 3 a estar disponível através de uma aplicação de realidade aumentada.

A Nissan traz a Lisboa um dos e-4ORCE 04 com que corre no Mundial de Fórmula E, a "disputar" a atenção dos electrificados Juke Hybrid, Qashqai e-Power e X-Trail e-Power, assim como do 100% eléctrico Ariya.

No Ecar Show vai ser possível ter o primeiro contacto com o Ford Explorer, que a marca americana vai levar até ao Salão, ainda sob a forma de "maqueta", pois este modelo ainda não se encontra no mercado.

A renovada gama Corolla e o novíssimo bZ4X da Toyota, assim como os modelos electrificados da Lexus, também marcam presença no evento.

Do lado das insígnias representadas pela SIVA, estarão as principais apostas da Volkswagen, Audi, Cupra, Seat, Porsche e Skoda.

A Renault terá o Austral híbrido e o Mégane E-Tech Electric em destaque, com a Dacia a distinguir o novo Jogger Hybrid e o eléctrico Spring.

Já a Mazda terá nos CX-60 híbrido plug-in, MX-30 100 eléctrico e Mazda2 Hybrid os exemplos que espelham a sua estratégia de electrificação.

A Smart terá no crossover #1 o principal pólo de atenção, enquanto a Tesla, Volvo, MG, Mercedes-Benz, BMW e Mini levam ao salão as suas propostas premium eléctricas e híbridas.

Do lado da mobilidade suave, o Grupo Auto-Industrial faz o lançamento exclusivo da Lynx, fabricante de trotinetes eléctricas com três rodas que se destacam pelo facto de terem bateria removível.

As entradas diárias custam oito euros, com as crianças até aos 12 anos a terem entrada gratuita se acompanhadas por um adulto com bilhete válido.

