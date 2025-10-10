Segunda-feira haverá ''baixa'' no preço do gasóleo; gasolina não mexe

Depois de esta semana ter registado uma "baixa" ligeira nos preços dos combustíveis, a próxima segunda-feira prossegue essa tendência no gasóleo, com um descida de 1 cêntimo por litro, com o valor do litro da gasolina a manter-se inalterado.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo sector ao Automóvel Clube de Portugal, o litro do gasóleo simples poderá fixar-se nos 1,539 euros no início da nova semana, com o da gasolina simples 95 a continuar nos 1,70 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?