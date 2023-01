Sebastian Vettel está a desfazer-se de um Nissan GT-R… e não é barato!

Sebastian Vettel está a desfazer-se de um dos desportivos que decoram a sua garagem.

Nada mais, nada menos do que um Nissan GT-R Black Edition (R35) de 2012, com apenas 150 quilómetros cravados no hodómetro… que são de fábrica!

Tendo tão poucos quilómetros – será que o tetra campeão de Fórmula 1 alguma vez o guiou?! –, não é surpresa que esteja quase novo por fora e por dentro.

O GT-R em questão está pintado em preto metalizado e equipa jantes especiais Rays de 20 polegadas, que são exclusivas desta edição.

Atrás delas estão escondidas as pinças de travão pintadas em laranja, com o interior a destacar-se pelos bancos Recaro em pele preta e vermelha.

Registado na Suíça, a edição especial equipa o conhecido bloco biturbo de 3.8 litros com 550 cv e 632 Nm.

Potência e binário são passados às quatro rodas com diferencial autoblocante, através de um caixa automática de seis relações com modo sequencial.

A diversão está mais do que garantida, ao atingir os 100 km/hora em cerca de três segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 315 km/hora.

Colocado à venda no portal alemão Mechatronik, os 250 mil euros pedidos pelo desportivo, a que não é alheio o nome do dono, não está ao alcance de todos.

