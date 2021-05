Seat Portugal: Pedro Fondevilla é o novo director geral

Pedro Fondevilla é o novo director geral da Seat Portugal, assumindo funções a partir de 1 de Maio. O executivo irá liderar as marcas Seat e CUPRA em substituição de David Gendry, que deixou a empresa por sua própria solicitação.

Contribuir para o crescimento da Seat e promover a CUPRA no nosso país é o principal objectivo do novo director geral, com especial ênfase na introdução dos modelos híbridos e eléctricos de ambas as insígnias.

Pedro Fondevilla tem 20 anos de experiência na indústria automóvel, principalmente na área comercial, sendo director de marketing de produto da Seat, S.A. desde Janeiro de 2018.

Liderou a estratégia global de marketing de produto nessa posição, coordenando as áreas comerciais para atingir os objectivos de margem de contribuição.

Foi também responsável pelo desenvolvimento da estratégia de veículos eléctricos para aumentar a competitividade de ambas as marcas.

"A electrificação é um factor-chave para o crescimento da Seat e CUPRA num país onde as vendas de veículos electrificados aumentaram mais de 50% em 2020", afirmou Fondevilla.

"É um desafio motivador para o qual tenho uma equipa e uma rede de concessionários com experiência e compromisso".

Fondevilla é licenciado em administração e gestão de Empresas pela Universidade de Barcelona e pós-graduado em marketing pela ESADE Business School.

Iniciou a carreira profissional em França como controlador na Renault, antes de voltar a Espanha com o mesmo grupo automóvel.

Em 2006, ingressou no grupo Volkswagen España Distribución (então VAESA), ocupando diversos cargos na área comercial.

Trabalhou no departamento de marketing da marca Volkswagen até 2018, ano em que ingressou na Seat, S.A.

