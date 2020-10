SEAT inicia construção de um laboratório de baterias único e pioneiro em Espanha

A SEAT continua a dar passos importantes no seu compromisso com a eletrificação e já iniciou as obras do futuro Test Center Energy (TCE), o novo laboratório de baterias para automóveis que estará localizado na fábrica da SEAT em Martorell. No novo centro, que tem um investimento superior a 7 milhões de euros, serão desenvolvidos e testados vários sistemas energéticos para veículos elétricos e híbridos.





Com uma capacidade de teste que pode chegar a 1,3 MW de forma simultânea, este espaço tornar-se-á no laboratório de baterias elétricas único e pioneiro no país. A construção do TCE está incluída no plano de investimento de 5 mil milhões de euros anunciado pela empresa.O futuro edifício, que estará concluído em Abril de 2021, terá uma área de cerca de 1.500 metros quadrados e incluirá diferentes espaços de ensaio para validação de módulos de células com tecnologia iões de lítio, baterias de média e alta tensão, bem como diferentes carregadores utilizados em toda a gama de veículos eletrificados.Está igualmente prevista a criação de várias câmaras climáticas que permitirão testar com baterias e módulos em condições térmicas extremas, simulando assim os diferentes ambientes que uma viatura pode encontrar durante o seu ciclo de vida. Além disso, será incorporado um laboratório de eletrónica de alta tecnologia com o objetivo de desenhar, fabricar protótipos e construir interfaces para os sistemas de teste.

"Anunciamos a implementação deste projeto com grande entusiasmo. A SEAT aposta há anos na eletrificação da empresa e a construção deste novo Test Center Energy, único em Espanha, é um passo firme nesse sentido. Este novo laboratório de baterias permitir-nos-á desenvolver os sistemas de energia de futuros veículos híbridos e elétricos, contribuindo assim para a criação de uma eletromobilidade sustentável", disse Werner Tietz, vice-presidente de I+D da SEAT.