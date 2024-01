Seat Ibiza festeja 40 anos com série Anniversary Limited Edition

Prestes a comemorar 40 anos de vida, o Seat Ibiza ganha uma nova edição para celebrar o modelo estreado em Outubro de 1984 no salão automóvel de Paris.

O Ibiza Anniversary Limited Edition recebe novo equipamento, cores inéditas, assim como novas jantes em liga leve e propostas visuais actualizadas.

A pintá-lo por fora está a cor exclusiva Graphene Grey, com o tom contrastante Cosmo Grey nas jantes de 18 polegadas.

E, a relevar esta série especial está o logótipo gravado a laser no pilar B do compacto.

O habitáculo é realçado pelos bancos Bucket forrados com um tecido exclusivo, e pelo acabamento baço Dark Aluminium nas portas e na consola central.

Já o logótipo Anniversary Limited Edition está igualmente gravado a laser nas soleiras das portas.

Primeiro modelo totalmente desenvolvido pela Seat como marca independente, o Ibiza já vendeu mais de 6 milhões de unidades nas suas cinco gerações.

Na sua concepção ajudaram parceiros como a Giorgetto Giugiaro no desenho exterior e a Karmann no desenho interior, com a Porsche a participar nos motores.

Ainda sem preços definidos, o Seat Ibiza Anniversary Limited Edition estará disponível a partir do segundo trimestre deste ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?