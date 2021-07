Seat Arona ganhou novos argumentos; saiba quanto custa

Visual mais robusto, e novos níveis de conectividade e de assistência à condução são os principais destaques no renovado Seat Arona.

O crossover chega agora ao mercado nacional com quatro níveis de equipamento – Reference, Style, Xperience e FR – com um preço de entrada na gama a partir de 20.210 euros.

Estética mais afirmativa

Os principais retoques aconteceram à frente, patente numa nova grelha e nos novos pára-choques. Os faróis 100% LED são agora de série, com as luzes de nevoeiro, que são opcionais, a completarem o conjunto.

Atrás assinalam-se os farolins e o pára-choques remodelados, com o difusor a ter uma aparência mais agressiva, e o novo logótipo Arona na parte inferior da bagageira.

A suportar o B-SUV estão jantes em liga leve de 17 ou 18 polegadas, em contraste com as dez cores disponíveis para o exterior.

Em estreia estão os tons Dark Camouflage, Azul Asphalt e Azul Sapphire, a que se juntam as cores Preto Midnight, Cinzento Magnetic e o novo Branco Candy para o tejadilho.

Interior mais arejado

O interior recebeu uma lufada de ar fresco com a introdução de novos materiais, tecnologias digitais e de conectividade, e sistemas de iluminação.





O painel de instrumentos, totalmente digital, é proposto num visor de 10,25 polegadas.

O novo sistema de infoentretenimento, colocado numa posição mais elevada, é proposto num ecrã táctil de 8,25 polegadas ou de 9,2 polegadas em opção, podendo ser comandado por voz.

Integra o sistema FullLink para integrar sem fios os telemóveis via Apple CarPlay e do Android Auto, sendo a conectividade exterior feita através do Seat Connect.

O volante multifunções, revestido a pele nappa, é de série nas variantes Xperience e FR, e opcional na Style.

No tabliê destacam-se as novas saídas de ventilação, com molduras a vermelho, verde ou mel de acordo com os níveis de equipamento do modelo.

Segurança reforçada

Ao nível da segurança activa e apoio à condução, soma novos sistemas aos existentes front assist, cruise control adaptativo e alerta de cansaço do condutor.





O assistente de viagem proporciona uma condução semi-autónoma, com a velocidade a ser regulada pelo ritmo do tráfego, complementado pelo assistente de faixa para manter o SUV centrado na via.

Dispõe ainda de reconhecimento de sinais de trânsito, assistente lateral e alerta de ângulo morto, assim como assistente automático de "máximos" e auxílio ao estacionamento.

Potências de 95 a 150 cv

O renovado Seat Arona avança com cinco motorizações, sendo três opções 1.0 EcoTSI e uma 1.5 Eco TSI a gasolina, e uma a gás natural comprimido.

A eles estão associadas transmissões manuais ou automáticas DSG de dupla embraiagem.

O bloco 1.0 TSI de 95 cv e 175 Nm, com caixa manual de cinco velocidades, assegura consumos de 5,3 a 5,8 litros/100km e emissões de dióxido de carbono de 121 a 132g/km.

As restantes unidades de três cilindros, com 110 cv e 200 Nm, são acopladas a uma caixa manual de seis velocidades ou automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.





Os consumos rondam os 5,2 a 5,9 litros /100 km, que sobe para 5,8 a 6.4 litros/100km com a transmissão automática.

As emissões de CO2 oscilam entre 118 e 133 g/km, ou 132 a 145 g/km com a caixa DSG.

O bloco 1.5 Eco TSI de quatro cilindros, com caixa DSG de sete velocidades, desenvolve 150 cv e 250 Nm.

Equipado com a tecnologia activa de cilindros, chega aos 210 km/hora de velocidade máxima, e demora 8,2 segundos para ir dos zero aos 100 km/hora.

Os consumos ficam-se pelos 6,1 a 6,6 litros /100 km segundo o ciclo WLTP, e as emissões poluentes entre 138 e 150 g/km.

Além da oferta a gasolina, o Seat Arona inclui a versão de gás natural comprimido com o bloco 1.0 TGI de 90 cv e 160 Nm, associado à caixa manual de seis velocidades.

Versão Potência Preço

1.0 EcoTSI Reference 5 Vel. 95 cv 20 210 € 1.0 EcoTSI Style 5 Vel. 95 cv 21 635 € 1.0 EcoTSI Style 6 Vel. 110 cv 22 070 € 1.0 EcoTSI Style DSG 7 Vel. 110 cv 23 560 € 1.0 Eco TSI Xperience 6 Vel. 110 cv 25 290 € 1.0 Eco TSI Xperience DSG 7 Vel. 110 cv 26 780 € 1.0 Eco TSI FR 6 Vel. 110 cv 25 040 € 1.0 Eco TSI FR DSG 7 Vel. 110 cv 26 625 € 1.5 Eco TSI Evo FR DSG 7 Vel. 150 cv 30 260 € 1.0 TGI Style 6 Vel. 90 cv 21 855 €

1.0 TGI FR 6 Vel. 90 cv 24 820 €

