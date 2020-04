Se o Renault 5 Turbo fosse feito agora seria assim!

O Renault 5 Turbo, nascido em 1980 com os rali em mente, é, ainda hoje, um dos automóveis mais especiais de sempre da marca francesa. Por isso, não é de estranhar que continue a inspirar projectos semelhantes. O mais recente chega-nos pela mão do designer Khyzyl Saleem, que resolveu fazer do Renault Clio RS Line o sucessor do 5 Turbo.

Não é fácil encontrar as linhas do Clio, tantas foram as transformações operadas, mas rapidamente encontramos pontos em comum com o Renault 5 Turbo, a começar logo na dianteira, com os faróis auxiliares, com o capot com enormes entradas de ar e com um pára-choques bastante largo.

Mas é nas laterais e na traseira que o visual do Renault 5 Turbo mais está visível. As enormes entradas de ar laterais atrás das portas não passam despercebidas, bem como as gigantescas cavas das rodas traseiras que lhe dão largura e músculo, dois detalhes que marcavam a essência do modelo original.

A imagem radical do modelo só fica completa com uma enorme asa traseira e pela ausência de pára-choques traseiro, que deixa a dupla saída de escape ao descoberto.

Importa recordar que este é um mero exercício de design e que este Clio "em esteróides" nunca verá a luz do dia. Quanto ao Clio RS, o modelo real mais próximo do ADN do Renault 5 Turbo, também continua envolto em muitas incertezas e até já há quem diga que a Renault o vai deixar cair para apostar num Zoe R.S.. Resta-nos esperar!