Schumacher está alojado em Maiorca numa mansão transformada em hospital

Michael Schumacher, piloto sete vezes campeão do mundo em Fórmula 1, está alojado numa mansão comprada pela mulher em 2017 em Palma de Maiorca, segundo o jornal britânico Daily Star.



A imprensa internacional avança que Elisabetta Gregoraci, ex-mulher de Flavio Briatore, disse que o piloto não fala e que comunica com os olhos, revelações feitas na versão italiana do programa ‘Big Brother’. "Apenas três pessoas podem visitá-lo e eu sei quem são. Eles mudaram-se para Espanha e a mulher montou um hospital nessa casa", acrescentou Elisabetta.



A mansão tem 15.000 metros quadrados, duas piscinas, um heliporto, um ginásio e um jardim de palmeiras.



Schumacher foi posto em coma induzido em 2013 após um acidente de ski nos Alpes franceses.



Recorde-se que a vida do piloto e da sua mulher Corina esteve sempre longe das luzes do holofotes e depois do acidente a reserva tornou-se ainda maior. Corina pediu, desde a primeira hora, que esta opção fosse respeitada, por isso criou-se um grande estado de silêncio sobre o real estado de Michael Schumacher.



Para a história ficaram sete títulos de campeão do mundo, 91 vitórias, 155 subidas ao pódio, 68 voltas mais rápidas em corrida e 68 pole-posiotions.