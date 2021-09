'Schumacher': documentário da Netflix já tem 'trailer'

A Netflix antecipou a estreia de Schumacher com um pequeno trailer do documentário sobre a carreira do piloto alemão, a estrear a 15 de Setembro na sua plataforma de streaming.

Realizado por Vanessa Nocker, o documentário celebra os 30 anos da estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1.

Entrevistas ao pai do ex-campeão mundial, da mulher Corinna Betsch, e dos dois filhos, assim como dos colegas e adversários em pista, realçam as qualidades do ás do volante.

Recorde-se que, em Dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave queda, ao bater com a cabeça numa rocha quando esquiava com a família nos Alpes franceses.

Desde então, o estado de saúde do ex-piloto manteve-se em total sigilo por desejo da mulher.

