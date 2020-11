Sbarro Super Eight é um “pocket rocket” com motor Ferrari que custa 155 mil euros

O carroçador suíço Sbarro é responsável por criações excêntricas e automóveis muito exclusivos e um deles, o Super Eight, continua a dar que falar, mesmo tendo sido apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 1982. A "culpa" é do motor que o alimenta, o bloco V8 de 3.0 litros com 260 cv que foi "roubado" ao Ferrari 308 GTB.

Limitado a apenas uma unidade, este Sbarro Super Eight foi inspirado nos míticos carros de ralis do Grupo B e quis ser uma espécie de Ferrari à escala.





Com apenas 800 kg, contava com a mesma caixa manual de cinco velocidades e com o chassis do modelo da casa de Maranello, mas apresentava-se com uma carroçaria em fibra de vidro com entradas de ar inspiradas noutro Cavallino Rampante, o Testarossa.

Quanto ao interior, e apesar de revestimentos em veludo castanho e couro bege, são vários os comandos e equipamentos de origem Ferrari.

Agora, 38 anos depois do lançamento, este "pocket rocket" de motor Ferrari continua a ser uma proposta diferenciada e para alegria de muitos, está à venda no site belga Speed8Classics. Com apenas 27.243 quilómetros no odómetro, custa 155 mil euros.