Saiba onde vão estar os radares da PSP no mês de Novembro

A PSP informa que até final do mês de Novembro, ainda irá efectuar operações de controlo de velocidade - RADAR nos seguintes locais:

AÇORES

04/nov/20 13H00 Grota do Vale e Terreiro das Covas - Angra do Heroísmo

06/nov/20 13H00 Rua Longa - Biscoitos - Praia da Vitória

13/nov/20 07H00 Terreiro da Legua - Feteira e Caminho da Cidade - Porto Judeu- Angra do Heroísmo

17/nov/20 07H00 ER 1 - Altares - Angra do Heroísmo

19/nov/20 13H00 Estrada 25 de Abril - Santa Cruz e Estrada Regional nº 1 Lajes - Praia da Vitória

20/nov/20 18H00 ER 1, Freguesia de São Mateus, Concelho da Madalena - Ilha do Pico

24/nov/20 07H00 Negrito -São Mateus e Pesqueiro - São Bartolomeu - Angra do Heroísmo

AVEIRO

09/nov/20 14H00 Av. Universidade - Aveiro

11/nov/20 09H00 Av. Da Régua - Ovar

11/nov/20 15H00 EN 109.4 - Junto à Peraltafil - Espinho

12/nov/20 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

12/nov/20 15H00 Av. do Vale - São João da Madeira

16/nov/20 08H00 Av. Europa - Aveiro

18/nov/20 09H00 Variante da Rotunda da Congosta - Espinho

18/nov/20 15H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Ovar

19/nov/20 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

27/nov/20 14H00 Av. Dr. Sá Carneiro - Aveiro

BEJA

11/nov/20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

17/nov/20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

24/nov/20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

BRAGA

04/nov/20 15H00 Variante Cávado - Braga

05/nov/20 09H00 Circular Urbana - Guimarães

06/nov/20 14H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Vila Frescaínha São Martinho - Barcelos

19/nov/20 09H00 Circular Urbana - Guimarães

20/nov/20 10H00 Av. António Macedo - Braga

26/nov/20 09H00 Variante EN 14 - V.N. Famalicão

BRAGANÇA

12/nov/20 08H00 EN 15 - Mirandela

13/nov/20 08H00 Av. Abade de Baçal - Bragança

24/nov/20 08H00 Av. das Cantarias - Bragança

25/nov/20 08H00 EN 213, Km 54 - Mirandela

CASTELO BRANCO

09/nov/20 08H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

11/nov/20 10H00 Av. Dia de Portugal - Castelo Branco

16/nov/20 17H00 Eixo TCT - Covilhã

18/nov/20 13H30 Chão de Santo André - Castelo Branco

COIMBRA

05/nov/20 08H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

10/nov/20 09H00 EN 341 - Taveiro/Coimbra - Km 46

11/nov/20 08H00 Av. Drº. Mário Soares - (Centro Escolar Tavarede) Figueira da Foz

13/nov/20 09H00 Av. da Lousã

17/nov/20 14H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

19/nov/20 15H00 Av. Fernando Namora

26/nov/20 14H00 Av. Drº. Mário Soares - Figueira da Foz

ÉVORA

12/nov/20 09H30 EN 18 ao Gil - Estremoz

17/nov/20 09H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

23/nov/20 09H00 EN 114 - Avenida Túlio Espanca (sentido Évora/Montemor-o-Novo) - Évora

30/nov/20 16H30 EN 114 - Avenida Túlio Espanca (sentido Montemor-o-Novo/Évora) - Évora

FARO

11/nov/20 09H00 Av. 5 de Outubro - Olhão

12/nov/20 09H00 Av. de Castro Marim – Vila R. Stº António

12/nov/20 21H00 Av. Gordinho Moreira - Faro

13/nov/20 14h00 Av. V6 - Portimão

17/nov/20 10H00 Av. da Fonte Coberta - Lagos

19/nov/20 21H00 Av. Gordinho Moreira - Faro

21/nov/20 09H00 Av. V6 - Portimão

26/nov/20 09H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

GUARDA

04/nov/20 08H00 EM 577 - Guarda

12/nov/20 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda

18/nov/20 14H00 EM 577 - Guarda

25/nov/20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda

LEIRIA

05/nov/20 09H00 N356-1 Km 5,600 - Leiria

06/nov/20 09h00 Rua Costa Veiga/Rua de Leiria - Alcobaça

24/nov/20 09H00 Rua Central do Moinho de Cima - Albergaria - Marinha Grande

LISBOA

07/nov/20 08H00 IC 19 - Cacém

09/nov/20 08H00 Estrada dos Salgados - Amadora

10/nov/20 08H00 EN 250 - Belas

10/nov/20 14H00 Av. Capitães de Abril - Mem-Martins

11/nov/20 09H00 Rua Comandante Ramiro Correia - Unhos

11/nov/20 14H00 Rua Doutor Armindo Santos Ferreira, Santo António dos Cavaleiros

12/nov/20 08H00 EN 10 KM 125.4 – Piscinas da CIMPOR, sentido Alverca/Alhandra

19/nov/20 13H00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte/Sul

24/nov/20 09H00 Av. Marginal – Hotel Miragem - Estoril

26/nov/20 14H00 Av. Calouste Gulbenkian - Lisboa

MADEIRA

05/nov/20 08H00 Estrada do Aeroporto (reta da Pinheira); Rua da Ribeira João Gomes e Rua Nova de São João

11/nov/20 14H00 Travessa do Valado com VR 1; VR 1 (entre Kms 15 e 15.1) viaduto das Madalenas e Rua do Comboio

17/nov/20 08H00 Estrada do Aeroporto, Mãe de Deus - Caniço

22/nov/20 13H00 VR 1 Km 9.4 sentido este/oeste - Câmara de Lobos

26/nov/20 08H00 Estrada da Vitória; Estrada Comandante Camacho de Freitas e Rua EUA

30/nov/20 17H00 VE 1 - Túnel do Cortado/VE 1 Moinhos - Faial

30/nov/20 19H00 ER 222 - Canhas e VE 3 Km 6.9 Túnel Ponta do Sol/Madalena do Mar

PORTALEGRE

05/nov/20 08H30 Av. do Dia de Portugal - Elvas

11/nov/20 08H00 Av. do Dia de Portugal - Elvas

25/nov/20 08H00 EN 246 - Portalegre

27/nov/20 08H00 Av. de Badajoz - Portalegre

PORTO

09/nov/20 20H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

11/nov/20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

12/nov/20 08H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

13/nov/20 08H00 Estrada da Circunvalação - 11 124 - Matosinhos

16/nov/20 20H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

17/nov/20 08H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

19/nov/20 14H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Porto

20/nov/20 08H00 Av. Dr. Germano Vieira - Gueifães - Maia

24/nov/20 14H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

26/nov/20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de Varzim

30/nov/20 14H00 Via Eng. Edgar Cardoso - V.N.Gaia

SANTARÉM

04/nov/20 09H00 Av. D. João I - Abrantes

04/nov/20 08H30 Caminho Municipal n.º 1398 - Cartaxo

05/nov/20 08H00 EN 349 - Torres Novas

06/nov/20 14H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

09/nov/20 08H00 EN 110 - Calçadas - Tomar

13/nov/20 14H00 Circular Urbana - Santarém

24/nov/20 08H30 Circular Urbana - Cartaxo

26/nov/20 08H00 Av. Dr. Francisco Sá Caneiro - Entroncamento

30/nov/20 08H00 EN 114 - Perofilho - Santarém

SETÚBAL

05/nov/20 09H30 Av. Baia Natural do Seixal - Corroios

10/nov/20 15H00 Av. 1º Maio - Seixal

13/nov/20 08H00 Circular Externa - Montijo

13/nov/20 10H30 Av. Arsenal Alfeite - Corroios - Almada

18/nov/20 10H00 Av. Mar - Amora - Seixal

23/nov/20 09H00 EN 10.3 - Barreiro

23/nov/20 10H30 Av. 1º Dezembro 1640 - Seixal

VIANA DO CASTELO

10/nov/20 09H30 Estrada da Papanata - Viana Do Castelo

13/nov/20 16H30 Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima

18/nov/20 20H30 Av. Dos Meio - Areosa - Viana do Castelo

25/nov/20 09H30 Av. 25 de Aril - Viana do Castelo

VILA REAL

09/nov/20 14H00 Rua Vasco Sameiro - Vila Real

10/nov/20 14H00 Rua Raínha Dona Mafalda - Chaves

18/nov/20 08H00 Av. Osnabruck - Vila Real

19/nov/20 09H00 Av. Dr. Mário Soares - Chaves

26/nov/20 08H00 Av. da Europa - Vila Real

27/nov/20 14H00 Rua da Paz - Chaves

VISEU

04/nov/20 14H30 EN - Viseu

06/nov/20 14H00 Av. Europa - Viseu

09/nov/20 10H00 Rua Visconde Arneirós - Lamego

10/nov/20 08H00 Estrada Nelas - Viseu

12/nov/20 14H00 Rua D. Marcos de Mendonça (Arruamento das piscinas Municipais) - Lamego