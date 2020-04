Saiam da frente! Avioneta aterra em auto-estrada no Quebec

Qual seria a sua reacção se visse uma avioneta a aterrar à sua frente numa auto-estrada?

Foi que sucedeu esta quinta-feira de manhã na A40, nos arredores da cidade do Quebec.

O piloto viu-se obrigado a aterrar o seu Cessna Piper PA-28 naquela via canadiana, depois de aperceber-se de problemas mecânicos provocado por uma deficiência no carburador.

"O motor não parou por completo mas estava a trabalhar muito mal", explicou o piloto. "Tentei regressar ao aeroporto mas já não foi possível. Aterrei na auto-estrada; não tive escolha!".

As autoridades policiais, já alertadas pela torre de controlo do aeroporto, chegaram minutos depois ao local mas apenas tiveram de preocupar-se em remover a avioneta do local.