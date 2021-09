Rua bloqueada por um carro? Jogadores de 'rugby' têm a solução!

A vantagem de ter um autocarro bloqueado, com os jogadores de uma equipa de rugby, é que sempre há uma solução.

No último sábado, na véspera do jogo em casa do Clermont-Ferrand, os atletas do Castres Olympique, tiveram direito a um aquecimento antecipado.

Um Volkswagen Polo estava a travar a passagem do autocarro numa rua da cidade francesa. De imediato saem os jogadores e fazem uma formação em redor da viatura.

Em poucos segundos o imbróglio ficou resolvido, sob o olhar espantado dos transeuntes que assistiram à façanha.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?