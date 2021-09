Ricardo Lopes à frente da Renault Portugal

Ricardo Lopes é o novo administrador-delegado da Renault Portugal, S.A., ao ter assumido o cargo na quarta-feira.

Há 16 anos no grupo Renault, substitui no cargo Zineb Ghout, que foi chamada a desempenhar outras funções no construtor automóvel.

"Num contexto em profunda transformação como aquele em que vivemos, o grupo Renault quer continuar a assumir-se como a referência na transição para uma mobilidade mais sustentável", sublinha Ricardo Lopes.

"Temos todo um imenso desafio pela frente, com novos modelos, novos serviços inovadores, novas formas de contacto com os clientes e tudo isto, claro, sustentado no profissionalismo da rede de concessionários, a maior do país!".

Licenciado em gestão de empresas, Ricardo Lopes iniciou a carreira na Renault-Nissan Portugal, em 2005, como Junior Product Manager, para os modelos dos segmentos A, B e D.

Entre 2007 e 2011, desempenhou vários cargos nas áreas do pós-venda, para em 2012 assumir as funções de Brand Manager da marca Dacia na Renault Portugal e, em 2014, as mesmas funções naPenínsula Ibérica.

Em 2017, foi o responsável comercial de venda e pós-venda para a região sul de Portugal e ilhas e, em Março de 2018, foi nomeado director de marketing da Renault Portugal.

A 1 de Março de 2021 assumiu a direcção de vendas para, seis meses depois, ser nomeado administrador-delegado da Renault Portugal, S.A.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?