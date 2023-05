Renting Finders: via digital para simplificar aluguer automóvel

A Renting Finders Portugal está a acelerar a sua implantação no nosso país com um leque de soluções adaptadas a necessidades específicas.

A actuar em território nacional há pouco mais de um ano, a plataforma digital já conta com mais de 10 mil clientes na Península Ibérica.

A empresa disponibiliza vários modelos de viaturas para aluguer e não para serem compradas no final do contrato.

E, sempre que necessário, poderá ser trocada por outra com tecnologias mais avançadas para necessidades específicas.

O serviço traduz-se num contrato de aluguer a longo prazo de uma viatura online sem a obrigatoriedade do pagamento de uma entrada.

A renda mensal já inclui despesas com o automóvel como a manutenção, a substituição de pneus e o seguro de recondicionamento no final do contrato.

Despesas de matriculação e com seguros, bem como o pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), também podem ser incluídas nessa solução.

De fora da equação ficam os custos relacionados com os abastecimentos de combustível ou de electricidade, e outras situações do foro rodoviário.

A Renting Finders propõe soluções adaptadas às necessidades do condutor, como a escolha do sistema motriz ideal ou a quilometragem por ele prevista.

Neste último caso, é feito um cálculo prévio da média de quilómetros que o cliente terá feito com as suas viaturas até à data.

Faz-se depois a estimativa anual, que deverá ser sempre feita em alta para evitar custos posteriores devido a quilómetros adicionais para lá do contratado.

Em termos empresariais, esta solução também permite adaptar uma frota às necessidades pontuais ou inesperadas.

"A mudança das mentalidades entre os consumidores, bem como a necessidade de encontrar uma alternativa válida à compra", está relacionada com o boom do renting, explica Anderson Miranda, director da Renting Finders Portugal.

No ano passado, o renting automóvel no nosso país registou um volume de negócios de 667 milhões de euros, mais 16,5% do que em 2021.

As contas da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF) indicam ainda um crescimento de 7% no volume de viaturas novas contratadas.

De um total de 26.249 veículos ligeiros, 22.081 foram de passageiros e 4.168 comerciais.

