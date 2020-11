Renovado: Hyundai Kauai Electric ganha nova cara

É a mais recente renovação de estilo do eléctrico Hyundai Kauai, depois de a gama equipada com motores de combustão ter sido alvo de novos cuidados estéticos.





Linhas exteriores mais suaves

A diferença mais assinalável está na área frontal do modelo, sem grelha do motor e com uma porta de carregamento eléctrico assimétrica.

As mudanças reflectem-se ainda na larga entrada de ar e nas duas laterais, na parte inferior do pára-choques, para melhor efeito aerodinâmico.

Os faróis e as luzes diurnas LED são em tudo semelhantes aos "irmãos" térmicos, enquanto os farolins realçam o pára-choques traseiro, que também foi alvo de uma renovação.



As alterações imprimidas na carroçaria significam também que o modelo esticou mais 40 mm em relação à versão anterior.

Interior actualizado

O interior do Hyundai Kauai Electric foi igualmente actualizado, com a consola central a distinguir-se em relação à restante gama.

Mantém, no entanto, o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas já presente nos modelos a combustão da série, e um ecrã táctil com a mesma dimensão, que é opcional, para albergar o sistema de infoentretenimento AVN.





Autonomia até aos 484 km

Em termos de segurança, o modelo viu reforçado os recursos SmartSense, como a assistência à travagem de emergência pré-colisão com detecção de peões e ciclistas, alertas de saída involuntária de faixa e de marcha-atrás, cruise control inteligente com stop & go, e aviso de excesso de velocidades, só para mencionar alguns dos sistemas.

A mover o Hyundai Kauai Electric mantém-se os motores eléctricos de 136 e 204 cv de potência e com 395 Nm de binário.

A alimentá-los estão baterias de 39,2 e 64 kWh, respectivamente, para autonomias de 305 e 484 quilómetros segundo o ciclo WLTP, o que, neste último caso, é uma das extensões mais altas do segmento.

Embora a versão mais potente só admita uma velocidade máxima de 167 km/hora, bastam-lhe 7,9 segundos para chegar aos 100 km/hora.





Já a variante com 136 cv está limitada a 155 km/hora de velocidade de ponta, demorando 9,9 segundos a atingir os 100 km/hora.

O carregamento da bateria de 39,2 kWh, num posto DC de 100 kW, é assegurado em 47 minutos dos 10% aos 80% de capacidade.

Demora um minuto mais se for num carregador DC de 50 kW, que passa para os 64 minutos se for para carregar a bateria de 64 kWh.





Num carregador de 7,2 kWh de corrente alterna, são necessárias seis horas de espera para carregar de 10 a 100% a bateria com menor capacidade e 9h15 para a de 64 kWh.

Se o renovado Hyundai Kauai, com motores convencionais, está previsto chegar até ao final do ano ao mercado nacional, para a variante eléctrica será preciso esperar até à próxima Primavera.

