Renault tem novo 'crossover' mas não vem para a Europa

A Renault reforça a sua internacionalização mundial com um novo SUV urbano para o segmento B que, à primeira vista, não chegará à Europa.

O Kardian será revelado a 25 de Outubro no Rio de Janeiro, para depois "atacar" o mercado sul-americano antes de estender-se a outros pontos do globo.

O nome evoca valores como a vivacidade e agilidade sem esquecer um espírito desportivo repleto e dinamismo e adrenalina.

A marca francesa não dá mais dados, com a fotografia da porta da bagageira a esclarecer muito pouco sobre o "físico" do modelo.

É preciso recorrer ao vídeo para poder ver-se parte do perfil, com o tejadilho e a asa superior pintados de preto a contrastarem com a cor da carroçaria.

Atrás ressaltam uns farolins salientes com um desenho semelhante aos do Renault Captur.

Mais difícil é perceber o posicionamento já que a gama no Brasil inclui aquele crossover, além do Duster e do Sandero Stepway comercializados no país sob a insígnia Renault.

