Renault Mégane RS Trophy-R bate recorde em Suzuka

Dois minutos, 25 segundos e 454 milésimas (2:25:454) foi tempo registado esta terça-feira pelo Renault Mégane RS Trophy-R no circuito japonês de Suzuka, com o piloto de testes Laurent Hurgon a "roubar três segundos à anterior marca.

É o quarto recorde registado pelo carro de competição do construtor francês, para um modelo de produção de tracção dianteira, depois de também ter registado os melhores tempos nas pistas de Nürburgring Nordschleife (Alemanha), Spa-Francorchamps (Bélgica), e The Bend Motorsport Park (Austrália).

"Este recorde é particularmente significativo para os mais de 10 mil fãs do Renault Sport e do Trophy-R que temos no Japão", disse Patrice Ratti, responsável-mor da Renault Sport Cars.

"A marca conseguida demonstra também que têm sido efectivos a série de testes específicos que temos realizado ‘in situ’ para melhor responder às suas expectativas, e fortalecer a relação com a nossa base internacional de potenciais clientes."

Das 500 unidades de produção do Renault Mégane RS Trophy-R, mais de cinco dezenas estão já reservadas para o mercado nipónico, com as primeiras entregas a acontecerem na primeira metade de 2020.

O modelo, equipado com um propulsor biturbo de 1.8 litros e quatro cilindros, coloca na estrada 300 cv de potência através de uma transmissão manual de seis velocidades.

Quer a suspensão, quer a aerodinâmica foram revistas, acompanhadas de uma redução de 130 quilos no peso do carro comparativamente ao Renault Mégane Trophy convencional.

