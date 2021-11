Renault Kangoo Van E-Tech eléctrico à venda em Abril

Só chega ao mercado na Primavera mas a Renault já avançou com as especificações do novo Kangoo Van E-Tech.

A alimentar o comercial eléctrico está um motor de 90 kW (122 cv) e 245 Nm, combinado com uma nova bateria de iões de lítio de 45 kWh.

A autonomia chega aos 300 quilómetros, e a colocação da bateria sob o piso não tem qualquer impacto sobre a capacidade de carga

Pronta para as encomendas

À semelhança das versões térmicas, o Kangoo Van E-Tech possui o sistema Open Sesame by Renault para abrir a porta lateral de 1,45 metros.

Dispõe também do sistema Easy Inside Rack para facilitar a arrumação das mercadorias e travão de estacionamento automático.

Os três bancos da frente, com encosto central rebatível, permite transformar a carrinha num escritório móvel.

O volume de armazenamento chega aos 3.900 litros, mas na versão com chassis longo, que será revelada mais tarde, chega aos 4.900 litros.

Admite 600 quilos de carga útil, sendo de 800 quilos no formato longo, e 1.500 quilos de capacidade de reboque.

Mais tecnologia de segurança

São seis os modos de condução, de acordo com as condições específicas de utilização do automóvel e de tráfego.



A travagem hidráulica convencional é assistida por um sistema ARB (travagem regenerativo adaptativa, com três modos de recuperação de energia.

As informações relativas aos modos de condução seleccionados, à gestão de energia eléctrica e ADAS são apresentadas num painel de instrumentos digital.

Proposto como opção, o ecrã de dez polegadas a cores é totalmente personalizável. O ecrã do sistema multimédia, de oito polegadas, vem com o sistema Renault Easy Link, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Inclui igualmente auxiliares de condução e segurança de última geração, como o cruise control adaptativo com stop & go.



O auxiliar em auto-estrada e de tráfego marca também o primeiro passo para uma condução autónoma.

Recargas em 30 minutos

De série, apenas é admitido o carregamento da bateria a 11 kW em corrente alternada no Kangoo Van E-Tech. Será necessário esperar 3h50 para carregar a bateria de 15 a 100% (seis horas a 7,4 kW).

Em opção, a carrinha pode ser encomendada com um carregador embarcado de 22 kW ou com capacidade para aceitar corrente contínua até 80 kW.

A Renault sublinha que, com esta última possibilidade, 170 quilómetros de autonomia poder ser "carregados" em 30 minutos.



Para garantir a mesma autonomia em todas as estações do ano, o sistema de ar condicionado eléctrico é equipado com uma bomba de calor.

Quando combinado com o carregador de 22kW, o calor é retirado do ar em redor do veículo, para aquecer o compartimento dos passageiros.

O novo Renault Kangoo Van E-Tech elétrico será comercializado, na Europa, a partir da Primavera. Preços para o nosso país ainda não foram avançados.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?