Renault já vendeu 1,5 milhões de carros em Portugal

A Renault Portuguesa iniciou actividade há 40 anos e acaba de atingir o marco histórico de 1,5 milhões de automóveis vendidos em Portugal.

Criada a 13 de Fevereiro de 1980, a Renault Portuguesa, Sociedade Industrial e Comercial, Lda, nasceu para representar a marca de francesa de forma directa no nosso país. Agora, 40 anos depois - 35 dos quais como líder, alcançou a marca impressionante de 1,5 milhões de automóveis vendidos no nosso país, com a distinção simbólica do n.º 1 500 000 a pertencer a um Renault Zoe vendido para o distrito de Beja.

De acordo com a própria marca, o modelo que mais contribuiu para este número foi o Renault 5 (Super 5 incluído), que vendeu 174.255 unidades em Portugal entre 1980 e 1991. Porém, se considerarmos as várias gerações de um modelo, o título é do Renault Clio, agora na sua quinta geração.



Top 10 das vendas de modelos Renault mais vendidos em Portugal desde 1980:

Renault 5 (1980-1991) — 174 255 unidades

Renault Clio I (1990-1998) — 172 258 unidades

Renault Clio II (1998-2008) — 163 016 unidades

Renault Clio IV (2012-2019) — 78 018 unidades

Renault 19 (1988-1996) — 77 165 unidades

Renault Mégane II (2002-2009) — 69 390 unidades

Renault Clio III (2005-2012) — 65 107 unidades

Renault Express (1987-1997) — 56 293 unidades

Renault 4 (1980-1993) — 54 231 unidades

Mégane III (2008-2016) —53 739 unidades

Em jeito de nota, a Renault admite que as vendas de modelos como o Renault 5 ou o Renault 4 são superiores às registadas, sendo que para este registo só foram "quantificadas as vendas desde que a marca passou a ter uma filial em Portugal".

Nos 40 anos de empresa, a Renault Portuguesa conseguiu ter o modelo mais vendido do nosso país em 25 deles. Este título pertence ao Renault Clio desde 2013, sendo que já soma 11 vitórias na sua história. O Mégane também já venceu este "prémio" por seis ocasiões e o Renault 5, ainda na década de 80, também alcançou o feito por mais do que uma vez.

E as outras marcas?

A Renault Portuguesa não vende só modelos da Renault e também é responsável pela venda de modelos Dacia e Alpine no nosso país. Os 1,5 milhões de automóveis vendidos estão assim distribuídos: