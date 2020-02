Renault em Genebra: ataque à mobilidade eléctrica!

O Renault Morphoz será um dos principais destaques do grupo francês no salão automóvel de Genebra.





protótipo , que prefigura uma nova família de modelos eléctricos da Renault para um futuro próximo, propõe uma adaptação personalizada a todas as necessidades, desejos e utilizações.

O concept car de linhas arrojadas estará no centro do stand 100% electrificado da marca gaulesa, ladeado por mais oito modelos, com evidente destaque para a estreia mundial do novo Twingo Z.E.

Ainda no mesmo espaço estarão em plano de evidência a nova gama e-Tech, composta por uma motorização híbrida (Renault Clio) e híbridas plug-in (Renault Captur e Renault Mégane).

O novo Mégane Sport Tourer e-Tech recarregável será apresentado, pela primeira vez, em Genebra, depois de já terem sido revelados no salão de Bruxelas as variantes electrificadas do Clio e do Captur.

Merece igualmente uma chamada de atenção um novíssimo Dacia, anunciado pelo grupo gaulês como aquele que será o citadino 100% eléctrico mais acessível do mercado.

Ainda sob a alçada desta marca, será proposta uma completa gama Eco-G de modelos de bicarburação (gasolina e GPL), onde se releva o novo propulsor TCe 100-Eco-G.

A Alpine não ficará de fora do stand do grupo Renault, com a insígnia desportiva a propor duas novas séries limitadas do A110 e a apresentar o A110 SportsX, o protótipo SUV que tanto impacto teve no último Rétromobile em Paris.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?