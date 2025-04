Renault e Nissan reformulam Alliance; japoneses ''fora'' da Ampère

Gorada que ficou a fusão com a Honda, a Nissan volta a estar no centro das atenções mas agora com respeito ao grupo Renault.

A construtora francesa adquiriu os 51% que a parceira nipónica detinha sobre a Renault Nissan Automotive India Private Ltd. (RNAIPL), passando a deter a totalidade da empresa.

Este projecto representa uma "oportunidade-chave" para a Renault expandir os seus negócios internacionais, como explica no comunicado divulgado esta segunda-feira.

A Nissan manterá o foco no aumento da cobertura do mercado indiano; a RNAIPL continuará a produzir carros da insígnia japonesa, incluindo o novo Magnite, que será crucial nos futuros planos de expansão da empresa.

Confirmado está igualmente o desenvolvimento e a produção, pelo grupo Renault, dum citadino 100% eléctrico derivado do Twingo a lançar em 2026 mas com projecto próprio da Nissan.

Em relação às participações cruzadas, o novo acordo entre a Alliance formada pelos dois fabricantes, com a participação da Mitsubishi, define como compromisso um lock-up de 10% em vez dos 15% actuais.

A Nissan será igualmente "libertada" de todos os compromissos de investimento na Ampère enquanto prossegue com os projectos de produtos já previamente acordados.

