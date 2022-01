A Renault está a mostrar a conta-gotas o novo SUV que vai substituir o Kadjar, já em plena testagem nas estradas francesas sob uma forte camuflagem.





Renault Austral: elegância musculada

Baptizado como Austral, o modelo é agora revelado em imagens fugidias no vídeo que a marca do losango lançou esta quinta-feira.

Dinâmico e musculado

As primeiras imagens, com o SUV fortemente mascarado, já tinham mostrado que iria seguir a linguagem estética do Mégane E-Tech Electric.

Construído sobre a plataforma CMF-CD3 em que também é montado o Nissan Qashqai, apresenta um comprimento de 4,51 metros.

São menos seis centímetros do que o Arkana, embora a silhueta seja mais ágil e musculada, visual que é reforçado pelos faróis e farolins LED.

"O Renault Austral combina fortes elementos estilísticos que lhe conferem um desenho dinâmico e elegante", explica o director de design Gilles Vidal.

"Reduzimos e refinámos as folgas da carroçaria, para criar um sentimento imediato de qualidade" ao condutor.

As características estilísticas que marcam o Austral incluem um vinco claro e estruturado que corre ao longo da parte inferior do carro.

Esta nova linguagem diferencia-se das linhas horizontais mais tradicionais que antes corriam paralelas ao solo de forma estática. Visto de perfil, o SUV revela todo o seu dinamismo, como se estivesse em movimento.

É ainda desconhecido como será o habitáculo mas deverá ter um ecrã táctil de infoentretenimento em tudo semelhante ao que equipa Mégane eléctrico.

Diesel de fora

Conhecidas são já as motorizações do SUV, com blocos a gasolina electrificados, e sem qualquer variante a gasóleo.

Novidade é o novo bloco 1.2 TCe de três cilindros com hibridação suave de 48 volt, que é também uma estreia na oferta automóvel da Renault.

A completar a oferta está um motor 1.3 TCe mild hybrid de 12 volt e um propulsor E-Tech Hybrid de nova geração.

Este último promete um nível de eficiência de 105 g/km de emissões de dióxido de carbono, e uma potência máxima até 200 cv.

Com lançamento previsto para este ano, o Renault Austral está a passar por intensos testes dinâmicos.

São cerca de 2 milhões de quilómetros que cerca de 100 unidades estão a percorrer, dos quais 600 mil serão em estradas de França, Espanha, Alemanha, e Roménia.

