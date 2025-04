Renault 5 Turbo 3E não é nada barato: reservas já estão abertas

Para quem está deliciado com o poderoso Renault 5 Turbo 3E, há boas notícias: as reservas já estão abertas no nosso país, com o "sinal" de 50 mil euros a dar direito a um dos 1.980 exemplares da série.

O valor será "abatido" nos 155 mil euros que o mini super carro irá custar aos primeiros 500 "reservistas", sem contar com opções e personalizações; até o número do chassis escolhido será cobrado!

Nada barato para o desportivo com 544 cv elétricos debitado pelos motores montados nas rodas para um impulso ainda mais diabólico, ou não acelerasse ele em 3,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A possível fase de personalização está planeada para o próximo ano, com as primeiras entregas a estarem previstas para 2027.

Reservas financiam produção

A partir desta terça-feira, os interessados só terão de preencher um documento no portal nacional da Renault, para depois serem contactados pela concessionária para assinarem o formulário de reserva.

Como explica a marca do losango, todos os concessionários que reservem o R5 Turbo 3E, assim como os respectivos clientes, irão contribuir para o seu pré-financiamento.

O dinheiro arrecadado permitirá o arranque da produção dos primeiros exemplares na divisão de competição de Dieppe, mais reconhecida como casa-mãe da Alpine.

Em 2026, os felizes contemplados irão conhecer as equipes de design que irão personalizar o seu pocket rocket através dum programa específico, com todas as escolhas a somarem-se aos 155 mil euros.

Além do número do carro, poderão escolher a pintura exterior e os acabamentos a bordo em termos de bancos, tabliê, painéis das portas e consola central, sendo a configuração final validada no início de 2027.

544 cv de pura brutalidade

Com o espírito próprio dum super desportivo, o R5 Turbo 3E é o modelo de produção mais potente na história da Renault, graças aos seus 400 kW (544 cv) e 4.800 Nm.

Todo este poder é debitado pelos dois motores eléctricos instalados directamente nas rodas traseiras, não pesando mais do 1.450 quilos graças à sua estrutura em fibra de carbono.

Estes números ainda podem sofrer alterações já que o desenvolvimento do desportivo está ainda em curso.

O objectivo passa por "emagrecer" o peso até aos 1.400 quilos, e conseguir um tempo de três segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

A bateria NMC de 70 kWh assegura uma autonomia combinada superior a 400 quilómetros, recarregável em 15 minutos de 15 a 80% a 350 kW DC graças à sua arquitetura de 800 volts.

A Ampere participou no desenvolvimento do software e da arquitectura eletrónica do bólide, enquanto a Mobilize forneceu serviços como a função Plug & Charge e o carregamento bidireccional V2L e V2G.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?