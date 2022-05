Reforço do alívio do ISP não trava aumentos nos combustíveis

Nem com o reforço do alívio fiscal do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) sobre os combustíveis, decidido esta sexta-feira pelo Governo, irão baixar os preços da gasolina e do gasóleo.

Pelo contrário, para a próxima segunda-feira, o Jornal de Negócios prevê um aumento no custo de ambos os derivados do petróleo nos postos de abastecimento.

O Executivo de António Costa impôs uma redução adicional do ISP em mais 1,2 cêntimos no litro do gasóleo, e em mais dois cêntimos no da gasolina.

Com esta medida, são já 22,5 cêntimos de alívio fiscal no caso da gasolina, e de 21,5 cêntimos sobre o gasóleo.

Todavia, devido às cotações em alta do petróleo e dos seus dois derivados nos mercados internacionais, tudo indica que aqueles combustíveis irão voltar a sofrer uma subida nos preços.

Serão mais cinco cêntimos para cada litro de gasolina a partir de segunda-feira, e mais um cêntimo sobre o litro de gasóleo.

De acordo com o matutino de economia, os cálculos do Governo são feitos com a chamada "variação assumida com o efeito ISP".

