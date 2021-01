Sébastien Ogier, com o Toyota Yaris WRC, e acompanhado pelo co-piloto Julian Ingrassia, foi o vencedor do Rali de Monte Carlo.





Recordista: Sébastien Ogier vence rali de Monte Carlo pela oitava vez

A prova inaugural do Mundial de Ralis terminou este domingo no Mónaco, com a Power Stage, derradeira especial do rali.

Foi a oitava vez na carreira que o piloto francês venceu a prova monegasca, estabelecendo um novo máximo de vitórias, e chegando às 50 no Mundial.

Ogier concluiu as 15 especiais do Rali de Monte Carlo, com o tempo de 2h56m33,7s, deixando 32,6 segundos o galês Elfyn Evans, companheiro de equipa na Toyota Gazoo Racing.

O belga Thierry Neuville, com o Hyundai i20 Coupé WRC, ficou na terceira posição, a 1m13,5s.

Com este triunfo, Ogier ultrapassou o compatriota Sébastien Loeb, que conta sete vitórias em Monte Carlo.

O volante da Toyota é agora o piloto que mais vezes venceu a mítica prova do principado.

A primeira foi em 2009, seguindo-se seis vitórias consecutivas de 2014 a 2019, a que se soma o triunfo deste ano.

Os palmarés foram conseguidos por quatro construtores diferentes – Volkswagen, Ford, Citroën e Toyota –, distribuídos por três décadas.

Ogier somou ainda mais cinco pontos pelo triunfo na Power Stage, derradeira especial do rali que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.

Com a primeira prova do Mundial de WRC terminada, o piloto gaulês lidera o campeonato, com 30 pontos, mais nove do que Evans (21), e mais 13 do que Neuville (17).

Já fora do pódio está o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota YarisWRC ), com 16 pontos.

"O carro esteve incrível; foi um prazer enorme [competir aqui]", afirmou Ogier, que nasceu e cresceu em Gap, localidade que acolhe a base da prova.

"Tenho lágrimas nos olhos; estou muito, muito feliz", acrescentou o piloto mal terminou a derradeira especial, somando agora 50 triunfos na carreira no WRC.

