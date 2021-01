Recorde: mais de 50% dos automóveis vendidos em 2020 na Noruega foram eléctricos

O ano que agora terminou foi terrível para as vendas automóveis em todo o Mundo mas houve um país que se destacou na automobilidade eléctrica.

Modelos 100% eléctricos foram mais de metade dos veículos vendidos em 2020 na Noruega, de acordo com um artigo da agência Reuters.

A marca bate o anterior recorde registado em 2019, quando a venda de viaturas com aquela motorização superou os 42%.

Sublinhe-se ainda que há apenas dez anos, aqueles veículos representavam apenas 1% do mercado norueguês.

Os automóveis 100% eléctricos representaram 54% das vendas, deixando os restantes 46% para os modelos com motores de combustão interna.

Desses, 20% eram híbridos plug-in e 9% apenas eram apenas híbridos. Os veículos com propulsores a gasóleo foram 9%, e 8% os movidos a gasolina.

Decisiva para esta inversão nas preferências dos noruegueses estão os generosos benefícios fiscais concedidos pelo país. Os veículos 100% eléctricos estão totalmente isentos de impostos, ao contrário dos carros que usam gasolina ou gasóleo.

E, pela primeira vez no segmento eléctrico, a Audi liderou a tabela de vendas, destronando a Tesla do primeiro lugar do pódio.

Se esta tendência se mantiver, é expectável que, em 2025, o país fique muito perto dos 100% na venda de automóveis com zero emissões poluentes.

Há a assinalar, no entanto, a pequena dimensão do mercado automóvel norueguês. Com uma população que não chega aos 5,4 milhões de habitantes, foram vendidos menos de 142 mil veículos em 2020, dos quais 77 mil era totalmente eléctricos.



Apesar dessas condicionantes, várias marcas automóveis, com particular destaque para as chinesas, escolheram a Noruega como primeiro país para venderem as suas propostas electrificadas.

