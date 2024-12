R5 E-Tech Electric ''sucede'' ao R5 Alpine do Grupo 2 de ralis

O entusiasmo pelo Renault 5 E-Tech Electric é de tal forma que não param de suceder-se tiragens especiais dum carro que ainda nem sequer chegou às estradas europeias.

O exemplo mais recente foi descoberto pelo portal francês L’Argus: para despertar o apetite pelo citadino, um concessionário belga decidiu fazer uma cobertura inédita inspirada no R5 Alpine do Grupo 2 de ralis.

Foi num desses exemplares, decorado com uma pintura Calberson amarela e vermelha, que o francês Jean Ragnotti conseguiu em 1978 o segundo lugar no Rali de Monte Carlos sob um clima dantesco.

A ideia tem o seu quê de razão porque a Garage Piraux Ermeton em Mettet, 85 quilómetros a sul de Bruxelas, é uma participante activa nos ralis históricos com este carro pintado a rigor.

Como o original, com quem disputa a atenção dos visitantes, o Renault 5 E-Tech Electric arranjado pela Enseignes Plexi evidencia o vermelho em baixo e o amarelo em cima, com o tejadilho em preto.

E, com os seus 150 cv eléctricos, a superarem em 13 cv os do antecessor, adivinha-se um poder mais incisivo, não fosse ele, com os seus 1.500 quilos, pesar o dobro do seu antecessor.

Outro pormenor é não ter as afinações próprias dum carro de competição mas quem sabe se não será o Alpine A290 de 218 cv a recuperar essa herança…

