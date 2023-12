R5 eléctrico mostra novos detalhes e confirma preço de 25 mil euros

Há novos detalhes sobre o Renault 5 E-Tech Electric, cujo modelo de produção irá ter estreia oficial em 2024 no salão automóvel de Genebra.

Para a gama haverá duas baterias à escolha, com a de 52 kWh a prometer uma autonomia até 400 quilómetros.

Será esta a primeira opção disponível quando as reservas abrirem, para depois ser proposta a variante equipada com uma segunda bateria de 40 kWh para uma distância superior a 300 quilómetros.

E, como a insígnia francesa já tinha avançado, o preço de entrada para o novo eléctrico irá rondar os 25 mil euros, mas previsivelmente será para o modelo com menor autonomia.

Para os primeiros interessados pelo compacto urbano é avançado o R5 R Pass, um programa disponível em sete países europeus (mas sem Portugal) que dá prioridade exclusiva nas encomendas.

Postura musculada

O revivalista Renault 5 E-Tech Electric, com os seus 3,92 metros de comprimento, é o primeiro modelo a ser construído sobre a nova plataforma AmpR Small, antes designada como CMF-B EV.

A marca do losango assegura uma concepção apontada ao prazer de condução, exemplificando com a suspensão traseira multilink a contribuir para uma melhor estabilidade.



A nível estético, o compacto citadino que irá chegar no próximo ano às estradas europeias distingue-se pelos faróis LED, com uma marca no centro das ópticas a assemelhar-se à pupila do olho humano.

Do capô desapareceu a clássica entrada de ar, para dar lugar a uma luz indicadora de recarga que forma o número 5 quando a bateria está totalmente carregada.

A contribuir para uma postura mais larga e musculada na estrada estão as cavas das rodas, com o seu desenho a relembrar o violento R5 Turbo.

Atrás, os farolins verticais incluem uma função estendida aos painéis laterais, para prevenir a turbulência do ar e melhorar o desempenho aerodinâmico.

A complementar o R5 alimentado a electrões estará uma gama de tecnologias avançadas, logo distinguida por Reno, o avatar oficial da Renault que irá oferecer ao condutor uma experiência digital no mundo da insígnia.

Será também o primeiro modelo da marca a equipar um carregador bidireccional V2G desenvolvido em parceria com a Mobilize, para fornecer energia à rede de distribuição e baixar a factura da electricidade.



R5volution em campanha

Alinhada com o lançamento do novo Renault 5 E-Tech Electric está uma campanha assente no lema R5volution Está de Volta.

A acção promocional revela as suas primeiras características, com o logótipo 5 a ser proposto em amarelo, verde e azul, que são também as cores que irão pintar o modelo.

A dar o tom ao anúncio está a canção Instant Crush dos extintos Daft Punk, com o cenário do filme a ser um gigantesco código QR no centro da cidade, com ligação ao R5 R Pass para a pré-reserva online.

O programa estará disponível por 150 euros, no portal electrónico dedicado ao citadino, em França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Bélgica e Países Baixos.

