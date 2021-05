Quer comprar um carro? Não perca a melhor feira de usados

Marque já no calendário: 15 de maio, sábado, a partir das 10h30. O que precisa de fazer? Simples: entrar no evento em streaming da Feira Usados Pisca Pisca diretamente nos sites do Record e do Aquela Máquina. Esta é uma oportunidade única para "visitar" 10 stands portugueses, de norte a sul do país, que abriram portas ao PiscaPisca.pt para esta feira de usados. Prepare-se para conhecer e analisar as melhores oportunidades de compra e, com o apoio de testemunhos e intervenções dos representantes dos stands convidados, comprar o melhor carro usado para si.

Compre online com toda a segurança

Todos os carros publicados no PiscaPisca.pt são reais e têm associadas as características técnicas corretas, dado que são registados pela matrícula. Não precisa de se preocupar com nada! É mesmo verdade: comprar um carro usado nunca foi tão fácil. Este projeto distingue-se pela confiança e pela simplicidade. E permite fazer a compra de um carro usado totalmente online! Mas recebe o carro em casa, claro.

O PiscaPisca.pt é uma plataforma digital segura que resulta da parceria entre a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel (APDCA) e o Banco Credibom – líder no financiamento de automóveis usados. Lançado em março de 2020, o PiscaPisca.pt veio apoiar as pequenas e médias empresas do setor automóvel, ao criar uma montra digital que faz também aconselhamento e que é útil para todos – para quem vende e para quem compra.

Sim, porque este é um espaço pensado para todos, tão simples de usar quanto o Google e que permite ao utilizador pesquisar por marcas e modelos, mas também pela necessidade de utilização de acordo com o estilo de vida – na dúvida, comece por responder a um quiz com cinco perguntas básicas para descobrir o perfil de condutor e o conjunto de carros que melhor se adequam a este. Faça a compra descansado: o carro existe mesmo e o que vê nas fotografias é o mais próximo da realidade possível!

Vantagens de comprar no PiscaPisca.pt • Confiança • Simplicidade • Variedade • Apoio na decisão

Certificado de honra: Félix da Costa é embaixador oficial da marca

Ainda restam dúvidas? Está em boas mãos e ninguém melhor para o provar do que António Félix da Costa. O piloto campeão de Fórmula E conhece bem todo o tipo de motores e não arrisca noutra plataforma que não seja o PiscaPisca.pt. Para o piloto português, esta parceria faz sentido porque "é urgente repensarmos a forma como nos transportamos e começarmos a apostar em soluções sustentáveis que garantam mais qualidade de vida e um ambiente mais limpo".

Com o objetivo de incentivar os portugueses a fazer escolhas mais sustentáveis de mobilidade, com especial atenção para os carros elétricos, o PiscaPisca.pt recebeu assim o "selo" de certificação de António Félix da Costa. É caso para dizer: Quem Pisca Pisca Não Arrisca!

PISCAPISCA.PT Com 55.200 veículos, a plataforma ocupa atualmente o 1º lugar de número de carros em Portugal. O PISCAPISCA.PT, marca powered by Banco Credibom, recebeu este ano e pela terceira vez o prémio 5 Estrelas na categoria Crédito ao Consumo, atribuído pela U-Scoot (2017, 2019 e 2021).Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribui. A marca foi também distinguida com o Prémio de Cliente Qualidade de Ouro pela eKomi, a maior empresa independente de rating de avaliação do nível de satisfação.