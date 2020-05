Que monstro! Manhart deixou o BMW M8 Competition com 823 cv

Acha que os 625 cv de potência do BMW M8 Competition não são suficientes? Então esta notícia é para si. É que a Manhart pensa exactamente o mesmo e acaba de lançar o MH8 800, uma versão ainda mais agressiva e radical do BMW M8.

A preparadora alemã deitou as mãos ao bloco V8 biturbo (S63) com 4.4 litros de capacidade e deixou-o com 823 cv e 1050 Nm, números que representam um aumento significativo face aos 625 cv e 750 Nm que este motor tem de origem.

Para conseguir este "boost" de potência a Manhart instalou um novo turbo, uma novo intercooler e fez uma revisão ao software desta unidade motriz, que surge associada ao sistema de tracção xDrive da BMW e a uma caixa automática de oito velocidades.

Com estas mudanças o BMW M8 Competition passou a ser capaz de chegar aos 311 km/h de velocidade máxima e precisa de apenas 2,6 segundos para acelerar até aos 100 km/h.

Além destas alterações o MH8 800 da Manhart ainda recebeu molas da KW que permitiram descer a suspensão em 30 mm, travões carbo-cerâmicos e um novo sistema de escape que pode contar com ponteiras em carbono ou cerâmica.

Para combinar com a mecânica mais agressiva esta preparadora germânica ainda propões algumas novidades no campo estético. Destaca-se a pintura preta com listas douradas, o novo "spoiler" dianteiro, o enorme difusor em fibra de carbono na traseira, as jantes de 21’’ e claro, os vários apontamentos em fibra de carbono no habitáculo.