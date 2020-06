Quando um Ford Mustang nos entra pela casa dentro…

Falar ao telemóvel ou enviar mensagens quando conduzimos é um convite mais do certo para o acidente.

Quando isso acontece ao volante de um Ford Mustang, é quase uma certeza que o desastre vai mesmo acontecer!

O sinistro aconteceu na tarde da última quinta-feira, num cruzamento de São Francisco, com o bólide a entrar disparado por uma casa adentro sem sequer bater à porta.

Uma das testemunhas do acidente, que depois publicou as fotografias no Twitter, explicou que o condutor estava a escrever uma SMS no telemóvel quando tudo aconteceu.

Sem ver o sinal STOP que tinha no cruzamento, chocou contra um veículo que vinha em sentido contrário, enfeixando-se de seguida na casa de estilo victoriano.

Do acidente não resultaram ferimentos nos ocupantes dos dois carros, nem nos residentes (e respectivos gatos de estimação) que vivem na habitação.

Certo é que o novo Ford Mustang não se livra do mau-olhado de que tem sido alvo pela péssima condução dos seus proprietários.