Ainda nem sequer chegaram aos concessionários as versões eléctrica e micro híbrida, e já o Lancia Ypsilon ganha uma variante puramente a gasolina apoiada no novo motor desenvolvido pela Peugeot.

Pura combustão a gasolina: Lancia Ypsilon também já é Turbo 100

O crossover foi esta quarta-feira revelado em Milão sob a óbvia designação Ypsilon Turbo 100, a assumir 101 cv e 205 Nm passados às rodas dianteiras através duma transmissão manual de seis relações.

O novo motor também traz consigo uma actualização do habitáculo devido à "presença" do manípulo da caixa de velocidades: a consola central abdicou da mesa multifuncional para agora ser guarnecido com um espaço para guardar pequenos objetos.

A insígnia italiana justifica o lançamento após pesquisar as reais necessidades do mercado italiano, ficando por saber quando a oferta será alargada ao resto da Europa.

"Numa era em que a automação avança em todas as frentes, ainda há quem procure uma ligação directa com o carro, assim como há quem prefira ouvir vinil, escrever à mão ou preparar café numa cafeteira italiana", explica o comunicado de imprensa.

"Não por nostalgia, mas pela consciência e pelo prazer de manter o controle; nesse sentido, a caixao manual é um gesto que reposiciona o condutor no centro da experiência de condução".

Na peugada do Fiat 600

No coração deste novo projecto está um bloco turbo a gasolina de três cilindros e 1.199 cm³ em tudo semelhante ao que equipa o Fiat 600, capaz de entregar 101 cv às 5.500 rotações por minuto.

A acção do turbocompressor de geometria variável optimiza a resposta a baixas rotações, como é exemplificado nos 205 Nm logo a partir das 1.750 rpm para garantir acelerações rápidas e progressivas.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 10,2 segundos para uma velocidade máxima de 194 km/hora, sendo a eficiência nos consumos o principal ponto a reter.

O novo sistema de injecção directa de alta pressão a 350 bar, a introdução dum sistema distributivo de válvulas de baixo atrito, o redesenho do cabeçote do pistão e o ciclo Miller de alta compressão garantem uma combustão mais limpa e um desempenho superior.

E depois é a própria fiabilidade do motor, com a corrente de distribuição, o bloco motriz, os pistões e os anéis a terem sido projectados para maximizar a robustez e controlar o consumo de óleo.

A Lancia explica que o motor foi rigorosamente testado durante mais de 30 mil em banco de ensaios, e mais de 3 milhões de quilómetros em protótipos.

O Lancia Ypsilon Turbo 100 vai estar disponível em todos os níveis de acabamento, como acontece com as variantes micro híbridas e eléctricas.

Ainda sem preços nem data de chegada aos concessionários nacionais, o crossover é proposto em Itália a partir de 22.200 euros.

Texto: P.R.S.

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