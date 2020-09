PSA e Total unem-se para produzir baterias e investem 5 mil milhões de euros

O projeto, que havia sido anunciado em janeiro deste ano, visa criar "um ator mundial de referência no desenvolvimento e fabrico de baterias para a indústria automóvel, que começará a operar a partir de 2023", indica o comunicado.Actualmente, quer o Centro de P&D de Bordéus e a fábrica-piloto em Nersac (na foto), ambos em França, "já se encontram numa fase inicial de operação, de modo a permitir o desenvolvimento de novas tecnologias de células de iões de lítio de elevado desempenho", assinalam as empresas."No final desta fase inicial de P&D, segue-se a produção em massa, com base nas duas "GigaFactories" de Douvrin (França) e Kaiserslautern (Alemanha)", acrescenta o comunicado.