Proibido pelo governo italiano: Alfa Romeo Milano não pode ser Milano!

A "barraca" está bem montada: o Alfa Romeo Milano ainda mal chegou ao mercado e já tem de mudar de nome por "imposição" legal.

Um representante do governo italiano declarou que é proibido por lei o baptismo do crossover com o nome da cidade onde a construtora nasceu em 1910.





lei "estipula que não é possível influenciar de forma enganosa os consumidores", segundo a citação da agência Reuters.



Aquela declaração segue-se às críticas lançadas à Stellantis por Adolfo Uros, ministro das Empresas e do Made in Italy do governo de extrema-direita, por o primeiro "eléctrico" da marca ser produzidona fábrica polaca de Tychy.Não satisfeito, afirmou ainda que, tendo o crossover o nome de uma cidade italiana, é proibido produzi-lo fora do país pois a

Pois então elimina-se o Milano e recupera-se o Júnior, uma das designações mais brilhantes na história dos modelos desportivos da Alfa Romeo.

A 26 de Setembro de 1966 foi apresentado em Balocco o GT 1300 Junior e, apesar da falta do Giulia, foi o líder de uma nova geração.

O nome teve por objectivo atrair um público jovem, ávido por um carro brilhante e exclusivo mas sem os custos excessivos associados à compra e respectiva manutenção.

A principal variante mecânica foi a adopção do motor de 1.3 litros com dupla árvore de cames, associado a um novo sistema de distribuição de gasolina para conseguir 89 cv de potência.

Uma velocidade máxima superior a 170 km/hora, ligeiramente inferior à dada pelo Giulia Sprint GT de que deriva, aliado a um prazer de condução de alto nível fizeram do Alfa Romeo GT 1300 Junior um sucesso.

É nessa linha que assenta o Alfa Romeo Milano, agora rebaptizado como Junior, tendo sido uma das designações favoritas dos internautas que votam no nome do crossover.

"Decidimos mudar o nome, embora saibamos que não somos obrigados a fazê-lo", sublinha Jean-Philippe Imparato, director executivo da insígnia transalpina.

"Queremos preservar a emoção positiva que os nossos produtos sempre geraram e evitar qualquer tipo de polémica".

Irónica, a equipa da Alfa Romeo agradece ao governo italiano a publicidade ao carro gerada pela polémica e a atenção da comunicação social ao caso, sem esquecer os comentários positivos do público.

