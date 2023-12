Produção automóvel nacional cai 4,9% em Novembro

A produção e montagem de automóveis em Novembro no nosso país, correspondente a 35.007 unidades, teve uma quebra de 4,9%, face ao mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados, nestes primeiros 11 meses saíram 299.181 viaturas das fábricas instaladas em Portugal, mais 2,3% face a igual período de 2022.

Com 97,8% da produção destinada ao mercado externo, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) confirma a importância das exportações no sector.

Ligeiros de passageiros caem…

Mesmo assim, os dados estatísticos divulgados esta terça-feira mostram uma descida acentuada na produção de viaturas ligeiras de passageiros.

Em Novembro foram produzidas 28.178 unidades, uma queda de 9,1% em relação ao mês homólogo do ano passado.

Já os 229.839 veículos montados desde Janeiro até ao último mês corresponderam a uma descida de 0,8% em relação ao mesmo período de 2022.

Nos ligeiros comerciais inverteram-se os papéis, com este segmento a contribuir com 6.228 viaturas em Novembro, mais 22% comparativamente a igual mês do ano passado.

O mesmo sucedeu no acumulado dos últimos 11 meses deste ano, com as 63.788 unidades produzidas a corresponderem a uma subida de 14,8%.



A Europa, com 88,3%, continua a ser o principal mercado das exportações dos veículos fabricados em território nacional.

A tabela é liderada pela Alemanha, com 19,4%, seguida da França (14,4%), Itália (13,5%) e Espanha (10,0%).

Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pelo Japão (2,3%), mantém o segundo lugar nas exportações com 5,0%, seguido de África, com 3,4%.

… e sobe produção de pesados

Relativamente aos veículos pesados de passageiros e comerciais, em Novembro de 2023 foram montados 28 unidades, mais 64,7% face a igual mês de 2022.



Em termos acumulados, nos onze meses deste ano, a montagem de 180 veículos pesados representou uma descida ligeira de 0,6% em relação a igual período do ano anterior.

De Janeiro a Novembro deste ano foram exportados 179 unidades (99,4%) com a Alemanha a representar 49,7% e o Reino Unido 50,3%.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?