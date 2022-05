Prodrive P25: um novo Subaru Impreza WRC com mais de 400 cv

Depois do ferocíssimo Hunter, apontado como o primeiro híper carro para o off-road, a Prodrive tem mais um projecto na manga que fará as delícias dos fãs de desportivos de excepção.

A preparadora britânica vai lançar uma edição muito especial do Subaru Impreza 22B que ajudou a criar, para celebrar os 25 anos sobre a primeira vitória daquele carro na estreia da classe WRC no Mundial de Ralis.

Mostrado apenas como esboço, o P25 é visualmente quase idêntico à versão de rali de 1997, mas promete ser mais leve e potente, e com uma condução muito mais afinada.

Construídos sobre uma estrutura em fibra de carbono, para reduzir o peso do chassis, cada um dos 25 exemplares previstos, terá um bloco de 2.5 litros e quatro cilindros em linha.

Os 406 cv de potência são passados às quatro rodas através de uma caixa semi-automática de seis relações com patilhas no volante.

A Prodrive descreve o novo Impreza P25 como "um ícone redefinido", posicionando-o ao lado de modelos como o Porsche 911 da Singer e o Kimera EVO37, inspirado no Lancia 037.

"O Impreza 22B original é considerado o mais icónico dos Subaru e é muito procurado", explicou Dave Richards, fundador da Prodrive.

"Queremos melhorar tudo o que tornava esse desportivo tão especial, com as tecnologias mais recentes, e criarmos a nossa reinterpretação moderna de um carro que marcou a história do automobilismo".

A equipa que irá desenvolver o Impreza P25 compreende Peter Stevens, designer da McLaren F1 que criou o visual original das variantes de rali, e de David Lapworth, responsável pela engenharia do programa WRC da Prodrive há 25 anos.

O restomod desportivo será revelado no Festival de Velocidade de Goodwood, que acontece entre 23 e 26 de Junho no Reino Unido, e o primeiro exemplar será entregue antes do final deste ano.

Não há preços definidos para cada um dos exemplares mas não deverão ser barato, tendo em conta que o exclusivíssimo buggy Hunter recriado pela Prodrive está a ser vendido por 1,49 milhões de euros.

