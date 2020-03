Primeiro McLaren Speedtail já foi entregue na Bélgica. Que sonho!

As entregas do McLaren Speedtail já arrancaram e o primeiro exemplar acaba de ser entregue pela McLaren Bruxelas, na Bélgica.

As imagens partilhadas online mostram este Speedtail com uma pintura exclusiva em roxo, fruto do trabalho dos especialistas da McLaren Special Operations (MSO). Esta unidade conta ainda com vários apontamentos em fibra de carbono, nomeadamente nas jantes dianteiras, e com um conjunto de pinças de travão em laranja.

A escolha de cores pode não agradar a todos, mas uma coisa é certa: este McLaren Speedtail não vai passar despercebido em lado nenhum. E sejamos sinceros, quando se compra um hiperdesportivo com um preço base superior a 2 milhões de euros e limitado a apenas 106 unidades, é difícil não dar nas vistas.

Recorde-se que o Speedtail conta com um grupo propulsor híbrido que combina um motor V8 biturbo de 4.0 litros com 746 cv e 799 Nm com um motor eléctrico que garante um extra de 308 cv e 347 Nm.

Contas feitas, este "monstro" britânico tem uma potência combinada de 1035 cv e 1149 Nm de binário máximo, números que lhe permitem passar dos 0 aos 300 km/h em apenas 12,8 segundos, bem como chegar aos 402 km/h de velocidade máxima.