Primeiras imagens: Lancia Gamma quer ser um 'premium' do dia a dia

São as primeiras imagens do segundo modelo da Lancia desde o seu renascimento: o novo Gamma promete uma autonomia eléctrica até 740 quilómetros, como o "primo" DS Nº8, com a gama a assumir ainda uma versão micro híbrida.

Apresentado como um passo fundamental para a insígnia italiana, o novo modelo inaugura um plano industrial e estilístico totalmente repensado para a Itália na fábrica de Melfi.

As primeiras unidades de pré-produção já estão a ser submetidas a intensos testes de estrada, para agora o projecto entrar na sua fase final.

Em modo fastback…

Suportado pela plataforma multi-energias STLA Medium da Stellantis, o Lancia Gamma adopta a silhueta dum crossover fastback para o segmento D nos 4,67 metros que tem de comprimento por 1,89 de largura e 1,66 metros de altura.

O conjunto assume linhas limpas e elegantes a terminarem numa traseira afilada para a melhor eficiência aerodinâmica mas sem perder a presença distinta que irá impor na estrada

A vida a bordo foca-se num espaço compacto mas muito tecnológico, tendo como objectivo claro oferecer um carro prático para o dia a dia com o prestígio próprio duma marca premium.

O posto de condução é destacado por dois visores retangulares para a instrumentação e o infoentretenimento, enquanto acima da consola central é realçado um tavolino, em tudo semelhante ao do Ypsilon, guardar objetos pessoais.

… com electridade para 740 km

A linha motriz do fastback será totalmente electrificada, com a entrada na gama a fazer com uma versão micro híbrida de 145 cv para um autonomia superior a 1.000 quilómetros.

Já como puro eléctrico serão propostas três variantes em tudo semelhantes às que equipam os recentes Nº7 e Nº8 da DS Automobiles.

A versão de 230 cv terá uma autonomia superior a 540 quilómetros com a bateria de 73,7 kWh, passando dos 740 na versão de 245 cv, e até 675 quilómetros no tracção integral de 375 cv com o acumulador de 97,2 kWh em ambos.

O Lancia Gamma começará a ser produzido ainda neste ano na fábrica italiana de Melfi, reconhecida como um centro de excelência para a Stellantis onde já são construídos os Jeep Compass e Jeep Renegade.

Será preciso aguardar mais umas semanas para conhecer todos os detalhes técnicos e os preços previstos para o fastback mas a marca já confirmou que será possível reservá-lo na Europa a partir do Outono.

Texto: P.R.S.

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