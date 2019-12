Primeira loja própria da CUPRA abriu na Cidade do México

A CUPRA, a sub-marca de alto rendimento da SEAT, acaba de abrir a sua primeira loja em todo o mundo. A fabricante com sede na Catalunha escolheu o México para estabelecer o seu primeiro espaço próprio e para assinalar o lançamento do CUPRA Ateca no mercado local.

A CUPRA Garage está situada na Cidade do México e junta-se a mais seis CUPRA Corners espalhados pelos concessionários da SEAT no México.

Com 300 metros quadrados, a CUPRA Garage conta com um visual distinto, à imagem dos seus automóveis, e tem espaço para seis modelos.

Quanto à escolha do país, está relacionada com o interesse do publico mexicano nestes modelos de alto rendimento. "O México é um mercado chave para a CUPRA e a inauguração da CUPRA Garage é um passo muito importante para a expansão da marca", começou por dizer Wayne Griffiths, CEO da CUPRA. "Os nossos modelos sempre tiveram grande aceitação neste mercado. Em 2018, uma em cada três unidades vendidas do SEAT Leon eram CUPRA, o maior mix em todo o mundo", acrescentou.

A CUPRA assinalou ainda a estreia local do Formentor Plug-In Hybrid e do CUPRA Ateca Limited Edition. Este último, limitado a apenas 1999 unidades, terá 51 exemplares alocados ao mercado mexicano, com as primeiras unidades a chegarem ao mercado já no início de 2020.

Recorde-se que nos primeiros nove meses de 2019 a CUPRA vendeu 20.600 unidades, um aumento de 78.9% por comparação com o mesmo período do ano passado. A Alemanha, com mais de 8700 veículos entregues, é o mercado mais importante para a marca, seguido do Reino Unido, Espanha e França.