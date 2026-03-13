Preços dos combustíveis voltam a ter fortes aumentos na segunda-feira

Por esta hora o automobilista já saberá que os preços dos combustíveis voltam a dar um enorme salto no arranque da próxima semana… e, para não haver "favorecimentos", gasolina e gasóleo aumentam os mesmos dez cêntimos por litro.

Ironia à parte, significa que este fim de semana será boa ideia aproveitar os descontos oferecidos pelas gasolineiras para abastecer o depósito do seu carro,

Segunda-feira poder-se-á esperar um aumento para 1,883 euros/litro na gasolina simples 95, com o litro do gasóleo simples a poder fixar-se nos 1,937 euros/litro, de acordo com os dados avançados pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

O agravamento nos preços dos carburantes está obviamente ligado ao agravamento da guerra no Médio Oriente após os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão, com este país a consumar o encerramento do estreito de Ormuz.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Recorde-se que esta semana o primeiro-ministro Luís Montenegro admitiu que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário no imposto sobre produtos petrolíferos para compensar essas subidas.

Todavia, essa medida só acontecerá se a subida for superior a dez cêntimos por litro, ficando em segredo qual o valor desse desconto.

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