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Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasóleo baixa (muito!) mais do que a gasolina

14:38 - 08-05-2026
 
 
Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasóleo baixa (muito!) mais do que a gasolina

Não está a ser fácil aos automobilistas portugueses habituarem-se à montanha russa em que se transfiguraram os preços dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente.

A negociação do barril do petróleo só encerra ao final desta tarde nas praças financeiras internacionais mas o Automóvel Clube de Portugal adianta que o gasóleo poderá cair até 9 cêntimos por litro, com a gasolina a poder baixar até 2 cêntimos.

A confirmarem-se estas previsões, na próxima semana o preço médio do litro do gasóleo simples poderá descer para 1,944 euros, com o da gasolina simples 95 a fixar-se nos 1974 euros.

Os valores poderão alterar-se caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito, o Governo comprometeu-se a reduzir o imposto sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos, o que não é o caso esta semana.

Recorde-se que ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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