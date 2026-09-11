Preços dos combustíveis: gasolina desce mas gasóleo volta a aumentar na segunda-feira

Depois de ter-se assistido ao aumento brutal dos preços dos combustíveis na segunda-feira, o gasóleo prossegue a sua ascensão aos céus, contraposta por uma descida na gasolina que não elimina o aumento registado no início desta semana.

Para a próxima segunda-feira é esperada uma subida até 4 cêntimos por litro no gasóleo, com a gasolina a entrar em contra ciclo com uma descida de 6 cêntimos/litro, segundos os dados avançados pelo Automóvel Clube de Portugal-

A confirmarem-se estes movimentos, e caso não haja alterações no ISP, significa que o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,15 euros, com a gasolina simples 95 a poder baixar até aos 2,04 euros por litro.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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