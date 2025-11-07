 Pesquisa
Actualidade

Preços dos combustíveis: gasóleo volta a subir, gasolina tem descida mínima

10:47 - 07-11-2025
 
 
Preços dos combustíveis: gasóleo volta a subir, gasolina tem descida mínima

"Entusiasmado" com o aumento de 4,5 cêntimos por litro registado esta segunda-feira no preço do gasóleo? Pois então prepare-se para mais um "salto" de 1,5 cêntimos no arranque da próxima semana.

Os valores foram avançados esta sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal com base em dados do sector mas nem tudo são más notícias.

O litro da gasolina, que tinha subido 1,5 cêntimos/litro na segunda-feira, vê agora uma ligeiríssima descida de 0,5 cêntimo na próxima semana.

A confirmarem-se estas previsões, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,604 euros, com o da gasolina simples 95 a baixar para 1,701 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Não é barato: Volkswagen abre reservas para Golf GTI Edition 50

Não é barato: Volkswagen abre reservas para Golf GTI Edition 50

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.