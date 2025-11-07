Preços dos combustíveis: gasóleo volta a subir, gasolina tem descida mínima

"Entusiasmado" com o aumento de 4,5 cêntimos por litro registado esta segunda-feira no preço do gasóleo? Pois então prepare-se para mais um "salto" de 1,5 cêntimos no arranque da próxima semana.

Os valores foram avançados esta sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal com base em dados do sector mas nem tudo são más notícias.

O litro da gasolina, que tinha subido 1,5 cêntimos/litro na segunda-feira, vê agora uma ligeiríssima descida de 0,5 cêntimo na próxima semana.

A confirmarem-se estas previsões, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,604 euros, com o da gasolina simples 95 a baixar para 1,701 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

