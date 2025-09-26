Preços dos combustíveis: gasóleo sobe, gasolina desce… pouco!

Os preços dos combustíveis vão ter um comportamento "desequilibrado" na próxima segunda-feira, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal.

O gasóleo deverá subir meio cêntimo por litro, coma gasolina a poder baixar até um cêntimo/litro

A confirmarem-se as previsões, no início da próxima semana poderá esperar o litro do gasóleo simples a 1,567 euros e o da gasolina simples 95 a 1,703 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

