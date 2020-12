Portugueses usam plataformas de táxis e TVDE em 73% das viagens profissionais após a pandemia

Após o surto de Covid-19, as principais prioridades na escolha do transporte terrestre nas viagens de negócios dos portugueses são a segurança (71%), conforto (56%) e a facilidade de reserva (41%), em linha com os restantes parceiros europeus. A verdade é que as empresas de transporte terrestre responderam com firmeza à pandemia e introduziram novas medidas de segurança, como é o caso do requisito de uso de máscara, melhor limpeza e painéis divisórios no veículo.