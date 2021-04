Porsche Ibérica patrocina Campeonato de Portugal de Velocidade

A Porsche Ibérica é o mais recente patrocinador do Campeonato de Portugal de Velocidade, confirmando o interesse que a nova época da competição está a despertar.

A subsidiária da marca de Estugarda irá fornecer o Porsche Taycan como leading car/safety car para todas as provas do campeonato.

Em paralelo, irá montar nas pistas nacionais que irão acolher as provas o Porsche Mobile Center, para divulgar os produtos e tecnologias da marca.

O Campeonato de Portugal de Velocidade Com tem já uma lista de inscritos que ultrapassa a dezena e meia de automóveis, nas categorias GT Cup, GT Light e Touring Cup.

A temporada arranca no Autódromo Internacional do Algarve, já no próximo fim-de-semana, como corrida de suporte do Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1.

Os pilotos inscritos irão cumprir duas corridas em modo Sprint e uma em modo Resistência, além das sessões de treinos.

De 25 a 27 de Junho, a competição ruma ao circuito internacional de Vila Real, para alinhar na etapa WTCR que acontece nesse fim-de-semana.

A 23 e 24 de Outubro, regressa a Portimão para participar no fim-de-semana em que irá decorrer a etapa European Le Mans Series no Autódromo Internacional do Algarve.

O Campeonato de Portugal de Velocidade termina a 11 e 12 de Dezembro no Autódromo do Estoril, onde irão decorrer várias provas das competições nacionais.

