Porsche antecipa novo Cayenne; por dentro nada fica igual

Com a estreia do novo Cayenne agendada para 18 de Abril, a Porsche antecipa-se aos espiões das redes sociais e mostra como será o habitáculo do novo SUV.

Um simples olhar de relance mostra que, nesta terceira geração, tudo muda em relação ao antecessor, a começar pelo novo Driver Experience.

À frente, condutor e acompanhante são brindados por um tabliê onde estão encaixados três visores, directamente influenciados pelo Taycan.

Para o piloto está um painel de instrumentação encurvado de 12,6 polegadas, "escondido" pelo volante multifunções derivado do que equipa o Porsche 911.

O conta-rotações, a navegação online, o assistente Night Vision ou o sistema de apoio à condução 3D podem ser seleccionados para estarem em primeiro plano.

E, dependendo do nível de equipamento, o visor admite até sete tipos de personalizações.

Condução tecnológica

Uma característica fundamental do novo Driver Experience é o perfeito equilíbrio entre elementos digitais e analógicos.

Os principais controlos associados ao prazer e apoio à condução estão agrupados em redor do volante.

Totalmente reformulado em relação ao modelo anterior, dispõe de um botão de série para activar os modos Normal, Offroad, Sport e Sport Plus de condução.

O selector para alternar as funções e designs do painel de instrumentos também está no volante, assim como os controlos para o visor head-up opcional.

Entretanto, o novo botão de ignição passa a estar do lado esquerdo do volante enquanto o selector de marchas fica agora à direita.



A sua colocação entre os visores de instrumentação e multimédia permitiu libertar espaço na consola central.

Nela está instalada um novo painel para controlar o sistema de climatização, com os comandos hápticos a simplificarem as operações.

Ao centro do tabliê destaca-se o ecrã táctil multimédia de 12,3 polegadas equipado com o Porsche Communication Management.

Como já antes acontecia, o condutor pode operar várias funções de condução e conforto, assim como a navegação online e funções de infoentretenimento.

Várias funções de conectividade estão disponíveis, como o Apple CarPlay e Android Auto sem fios, bem como aplicações integradas, como o Spotify ou o Apple Music.



"Pendura" a ver vídeos

Novidade mesmo é o ecrã de 10,9 polegadas para o acompanhante. Proposto como opção, admite as mesmas operações do visor multimédia central.

E, se quiser apreciar um vídeo durante a viagem, não há risco de distrair o condutor, já que o ecrã está montado para ser inalcançável ao seu olhar.

Nada que o deva incomodar porque outra das novidades tecnológicas é o In-Car Video suportado pelo parceiro Screenhits TV.

Esta função permite assistir a vídeos em streaming no ecrã central desde que o SUV esteja estacionado.

Ainda como equipamento de serie, o novo Porsche Cayenne está equipado com um espaço refrigerado para carregar telemóveis por indução.

Há ainda duas portas USB-C na consola central e outras tantas para os ocupantes dos bancos traseiros

A terceira geração do Porsche Cayenne será revelada oficialmente a 18 de Abril no salão automóvel de Xangai, na China.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?