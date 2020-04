Porsche agradece lucros de 2019 com bónus chorudo aos funcionários

O ano de 2019 foi de recordes para a Porsche e, tal como já vem sendo hábito, significou um bónus chorudo para todos os funcionários, uma forma de agradecimento pelo grande esforço de equipa.

O valor do bónus para os funcionários é idêntico ao distribuído no ano passado e surge dividido em duas componentes: a primeira, de 9000 euros, reflete os resultados financeiros da marca em 2019; a segunda, de 700 euros, é para o esquema de pensões do funcionário, seja ele da marca alemã (VarioRente) ou outro.

"O desenvolvimento positivo da Porsche é o resultado de um grande esforço de equipa. Todos contribuíram para ele. Todos devem beneficiar dele. Este ano o bónus voluntário representa solidariedade, assim como receitas fiscais e poder de compra para o reinício", afirmou Oliver Blume, presidente do conselho executivo da Porsche AG.

Este bónus foi aprovado pelo conselho executivo da Porsche antes da crise provocada pelo novo coronavírus, que levou a que a marca de Estugarda suspendesse a produção de veículos, pelo que na mesma altura em que entregou o bónus a marca alemã apelou ao sentido de solidariedade dos seus funcionários, pedindo-lhes que fizessem uma doação ao programa "Porsche aid", de forma a ajudar no combate à pandemia.

O que é o programa "Porsche aid"?

O programa de ajuda da Porsche para ajudar no combate ao coronavírus é composto por seis campo de acção, sendo que a marca de Estugarda já fez uma doação de cinco milhões de euros e duplicou (para 200 mil euros) o valor dado aos bancos alimentares que existem nas imediações das instalações da empresa.

A somar a tudo isto, este programa ainda prevê a compra de material médio que seja preciso de forma urgente, bem como a cedência de gestores de projecto e especialistas em tecnologias de informação para dar suporte às equipas da crises nos estados germânicos da Saxónia e Baden-Württemberg.